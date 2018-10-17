دراسة صادمة: السيدات أكثر شخيرا من الرجال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

عادة النساء خاصة الزوجات ما نتهم الرجال بالشخير..اثناء الليل وما يسببه بالازعاج..لكن اليوم وبعد هذه الدراسة..علينا ان ننتبه كثيرا.

دراسة طبية حديثة أظهرت أن السيدات الشابات يتجاوزن الرجال فيما يتعلق بالشخير، في نتائج صادمة ومثيرة تم التوصل إليها لأول مرة .

وعلى الرغم من ارتباط الشخير الليلي بشكل رئيسي بالوزن الزائد في مرحلة منتصف العمر، إلا أن النساء الأصغر سنًا يعانين أيضا من نوبات شخير حادة.

وتوصلت دراسة استقصائية عن اضطرابات النوم أجريت فى المستشفى الوطنى لأمراض الأنف والأذن والحنجرة فى المملكة المتحدة، إلى أن 31% من الرجال تم فحصهم بعناية ثلاث مرات في الأسبوع، في مقابل 34% للإناث في المرحلة العمرية مابين 25 – 34 عاما.

وخلصت نتائج الفحص إلى أنه في الفئات العمرية الأكبر سنًا كان الرجال هم من الأكثر معاناة من نوبات الشخير حتى الفجر. وفى الفئة العمرية ما بين 55 – 64 عامًا، بواقع 45% من الرجال الذين شملتهم الدراسة عانوا من نوبات الشخير في مقابل 35% فقط من النساء في فترة منتصف الليل.. كما تم العثور على أنه بعد تخطى سن الخامسة والسبعين عاما تضاعف حدة الشخير بين النساء.

وعلى الرغم من عدم وجود علاجات حقيقية فعالة للتخلص من نوبات الشخير، توصى "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" بأهمية التخلص من الكيلوجرامات الزائدة بهدف تحفيف حدة الشخير أو التخلص منه.وفي وقت سابق من هذا العام ربطت عدد من الدراسات بين الشخير وزيادة فرص الإصابة بالخرف. ووجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، والذي غالبًا ما ينجم عن شخير ثقيل عالي الصوت، سجلوا مستويات أسوأ في اختبارات الذاكرة، وعانوا من تغييرات في الدماغ مرتبطة بالخرف.

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