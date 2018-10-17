النساء والشباب ضحايا وباء رقبة التابلت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



وباء رقبة التابلت مرض يسببه الاستخدام المتزايد للجوالات هل سمعتم يوما بوباء رقبة التابلت؟؟ إنه مرض العصر يطال احباء التكنولوجيا والانترنت.

توصلت دراسة حديثة إلى أن الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية والحواسب اللوحية ” التابلت ” تتسبب في الإصابة بـ ” وباء رقبة التابلت ” والذي ظهر وسط الانتشار المتزايد للأجزة الحديثة وإدمان استخدامها.

ويؤدي ذلك المرض إلى تضرر فقرات الرقبة وما يتبع ذلك من مضاعفات خطيرة.

وأظهرت الدراسة أن الوباء ينتشر بشكل أكبر بين النساء والشباب، وبصفة عامة فإن نحو نصف من يستخدمون الهواتف الذكية بصفة منتظمة يعانون هذا المرض، 15% منهم تتطور حالتهم حتى لا يستطيعوا النوم.

وصرح رئيس الجمعية الإيطالية لجراحة العظام جوزيبي سيسا، بأن أعداد المصابين بآلام بسبب الحواسب اللوحية والهواتف آخذه في التزايد، وخصوصاً في جيل الشباب.\

اقرا ايضا

دراسة: الزهايمر قد يصيب الإنسان وهو في بطن أمه

دراسة: النظام الغذائي للأمهات يؤثر على الأحفاد