الوقاية من فيروس الورم الحليمي في مستشفى سليمان حبيب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حول العالم، هنالك ملايين النساء المصابات بفيروس الورم الحليمي البشري. فهو يُعتبر المرض المنتقل جنسيا الاكثر شيوعا حول العالم. و كما تذكر منظمة الصحة العالمية ان هذا المرض هو المسبِّب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.

تُشخَّص سنويا مئات الآلاف من الاصابات بهذا الفيروس حول العالم. كما تموت كل سنة آلاف النساء بسبب سرطان عنق الرحم الذي ينتج عن هذا الفيروس. لذلك يُعتبر فيروس الورم الحليمي احد الاسباب الرئيسية للوفيات الناجمة عن السرطان بين النساء في البلدان النامية. ويحتل سرطان عنق الرحم المرتبة الثانية بين انواع سرطان الرحم الاكثر شيوعا. فما هي بعض المعلومات التي يجب ان نعرفها عن هذا المرض؟

استشارية النساء والتوليد والتجميل نسائية في مستشفى الدكتور سليمان حبيب آلاء الوحيلي تتحدث عن هذا المرض وتكشف طرق الوقاية في الفيديو المرفق.





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