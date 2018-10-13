ربع قرص أسبرين يقي من السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

توصلت دراسة أمريكية إلى أن تناول جرعة مخفضة من مسكن شائع للألم يمكن أن يقلل من خطر إصابة النساء بالسرطان، وذكرت صحيفة «دايلي ميل» أن الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية على 205 آلاف امرأة أظهرت أن النساء اللواتي يتناولن بانتظام ربع قرص من الأسبرين أقل احتمالاً للإصابة بسرطان المبيض بنسبة 25% عن غيرهن.

وكانت في وقت سابق قد حذرت دراسة أمريكية / أسترالية حديثة كبار السن الأصحاء من تناول الأسبرين يوميا، رغم إثبات فوائده للمرضى في أعقاب الأزمات القلبية أو السكتات الدماغية. وبحسب الدراسة فإن التجارب لم تؤكد فوائد الأسبرين للأشخاص الأصحاء فوق سن السبعين، بل زادت هذه الأقراص من خطر حدوث نزيف داخلي مميت.

ووصف الخبراء النتائج بأنها مهمة للغاية وحذروا من العلاج الذاتي بالأسبرين. ويصف الأطباء الأسبرين للمرضى بعد نوبة قلبية أو سكتة دماغية لأنه يخفف الدم ويقلل تجلطه وبالتالي يحد من فرص تكرار الإصابة.

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