خبراء يؤكدون: "هذا المشروب الأكثر فائدة لصحة الإنسان"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

يحتوي "الشاي الأخضر" على فوائد عدة ومن أبرزها المساعدة في تخفيض الوزن وترطيب أعضاء الجسم عند ارتفاع درجات حرارة الجو.

بالاضافة إلى هذه الميزات، كشف الخبراء أن الشاي الأخضر يعتبر المشروب الأكثر فائدة لصحة الإنسان على الإطلاق، بسبب احتوائه مضادات الأكسدة والمغذيات المفيدة للجسم، وتعتبر "إن المواد الموجودة في الشاي الأخضر تساهم في تحسين وظائف الدماغ، والمساعدة على التخلص من الدهون، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان"، وفق موقع "arab trend".

وأوضح المصدر أن الشاي الأخضر، الذي يزرع بكثرة في الصين واليابان، يحتوي على المركبات متعددة الفينول، مثل الكاتيشين، وهي مضادات أكسدة طبيعية، تقلل الالتهابات وتساعد الجسم على محاربة السرطان، كما يحتوي على الكافيين (أقل من القهوة)، وهو ما يساعد على التنبيه ومقاومة التعب والإرهاق، وكذلك تحسين المزاج والذاكرة..

يضم هذا النوع من الشاي كذلك الحامض الأميني ثيانين (L-theanine)، الذي يقلل التوتر والضغط النفسي، ومن فوائد الشاي الأخضر أيضا، زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون، وتقليل مخاطر السمنة وتعزيز المناعة، بالإضافة إلى حماية الدماغ من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن والحماية من السكري..

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