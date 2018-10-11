ما علاقة الرضاعة الطبيعية بخفض التوتر لدى الأطفال؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال باحثون مختصون في طب الأطفال إن الرضاعة الطبيعية تخفض التوتر لدى المولود، لكنّ تجربة أظهرت أنّ بعض الخصائص التي يعتاد عليها الطفل، ربما لا ترتبط بحليب الأم.

وأكد الباحثون أن هذه التجربة اجريت على مستويات هرمون "كورتيزول" المسؤول عن التوتر عند 21 طفلا اعتمدوا على الرضاعة الطبيعية فقط في الأشهر الخمسة الأولى من حياتهم ومستواه لدى 21 طفلا لم يرضعوا طبيعيًا، لكن لا يعرف الكثير عن كيفية تحسين الرضاعة الطبيعية لحالة الأطفال الصحية بهذا الشكل.

ورصد الباحثون أدلة أقل على وضع الجسم في حال "القتال أو الهرب " والتي تعتبر من الخصائص الدفاعية لدى من اعتمدوا على الرضاعة الطبيعية، عند تعرض المواليد لضغط مثل تجاهل الأم لهم.

ومن المعروف أنّ الرضاعة الطبيعية هي عملية فطرية مشتركة بين المولود وأمه، وتعتبرها الأخيرة الأفضل للطفل، وتنتج عن تغذية المولود بالحليب الذي ينتجه ثدي الأنثى.

وقال مدير مركز دراسات الأطفال بكلية طب وارن ألبرت بجامعة براون في رود أيلاندباري ليستر، "إنّ سلوك التغذية يتحكم في جين وراثي بعينه ينظم الاستجابة النفسية للطفل تجاه التوتر".

ويوصي أطباء الأطفال الأمهات بالاعتماد فقط على الرضاعة الطبيعية على الأقل حتى يبلغ الطفل ستة أشهر، لأنها تعزز جهازه المناعي، وتخفض مخاطر الإصابة بعدوى الأذن والجهاز التنفسي، وتحد من حالات وفاة الأطفال المفاجئة والحساسية والسمنة والسكري.

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لا تمتد لأجيال

وأكّد ليستر أنّ التجربة استلهمت من تجارب سابقة على الفئران ربطت بين رعاية الأم أو سلوكيات التغذية وبين التغيرات في الاستجابة النفسية للفئران في مواجهة التوتر، مشيراً إلى أنّ "سلوك التغذية يسهل على الفأر الاسترخاء بعد التوتر.

والتجربة الراهنة على البشر صغيرة ولا تمتد لأجيال لكن نتائجها تشير بالفعل إلى أن سلوك التغذية للأمهات قد يجعل الأطفال أقل انفعالا في مواجهة التوتر.

ولتقييم ذلك فحص الباحثون التغيرات في لعاب الأطفال لرصد التغيرات في الشفرة الوراثية التي قد ترتبط باستجابتهم للتوتر وتتبع الأدلة على إنتاج هرمون الكورتيزول في مواجهة التوتر، بحسب رويترز.

وقال ليستر "الكورتيزول جزء من استجابة وضع الجسم في حالة القتال أو الهرب الدفاعية وزيادته أو نقصانه قد يكون مضرًا، وهو مرتبط بنطاق واسع من الاضطرابات العقلية والبدنية لدى الأطفال والكبار".

مصدر الصورة: vietnamnet.vn

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