علماء يكتشفون مضادات حيوية طبيعية في أعماق البحار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( science daily )

اكتشف العلماء نباتاً إسفنجياً على عمق أكثر من ميل (2 كلم) في قاع المحيط الأطلسي يعمل كمضاد حيوي طبيعي. واكتشف فريق من جامعة بريستول المادة المضادة للبكتيريا في الإسفنج بعد وضعها على صحون تجريبية مغطاة ببكتريا مرضية مقاومة للمضادات الحيوية.

وماتت البكتيريا التي كانت حول المادة المستخرجة من الإسفنج، ما يفيد بأن هناك مضاداً حيوياً لا تستطيع البكتريا مقاومته. وارتفعت حالات مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية في العالم بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

وجمع الباحثون الإسفنج البحري من الساحل الشرقي للولايات المتحدة ، وخليج المكسيك ، ومنطقة البحر الكاريبي ، بالإضافة إلى المياه الأوروبية والأفريقية العميقة على مدى 30 عامًا.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور "جوجون وانج" ، من جامعة فلوريدا أتلانتيك: "وجدنا أن الكائنات الحية الدقيقة في أعماق البحار مصدرًا جذابًا وغير مستغل لاكتشاف العوامل المضادة للعدوى".

ويأتي هذا بعد أن أظهرت الأبحاث التي نشرت في وقت سابق من هذا العام أن المضادات الحيوية المدفونة في التربة قد تحد من أزمة المقاومة.

ومن الجدير بالذكر أن نقص الأدوية الجديدة بالإضافة إلى الإفراط في وصف المضادات الحيوية قد أدى إلى مقاومة للمضادات الحيوية، والتي لديها القدرة على التأثير على أى شخص ، من أي عمر ، في أي بلد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

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