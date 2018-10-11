السكر يقع في قفص الإتهام بسبب "العنف"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أجرى باحثون دراسة حديثة في 26 دولة تشير إلى أن الأطفال الذين يستهلكون كميات كبيرة من السكر هم الأكثر عرضة لممارسة العنف والتدخين وشرب الكحول.

وكشفت نتائج الدراسة بعد تحليل بيانات الأولي أن أكثر من 100 ألف طفل مشارك، أن الأطفال التي تتراوح أعمارهم (بين سن 11 إلى 15 سنة) الذين يتناولون ويشربون الكثير من السكريات يزيد خطر انغماسهم في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل القتال والتدخين وسلوكيات العنف.

وتوصلت النتائج إلى أن أولئك الذين استهلكوا السكر بشكل كبير في فترة الطفولة، كانوا أكثر عرضة بنسبة 78% لسوء التصرف ,سلوكيات العنف.

كما وجدت الأبحاث أن المستوى العالي من استهلاك السكر يدفع الأطفال إلى الانخراط في السلوك القتالي بأكثر من الضعف، ويزداد احتمال ميلهم إلى شرب الكحول بنسبة 95%

وأشار الباحثون: "على أهمية توجيه اهتمام الصحة العامة نحو الترابط بين التغذية الصحية والاتجاهات السلوكية خلال سنوات المراهقة".

كما شددت هيئة خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا توصيات واضحة بشأن استهلاك السكر، حيث لا يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 11 عاما استهلاك أكثر من 30 غراما من السكر المضاف في اليوم الواحد.

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