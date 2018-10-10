الفياغرا قد تؤثر على الرؤية بشكل دائم (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( Medical News Today )

في خطوة هي الأولى من نوعها، قام باحثون بدراسة حول الضرر الذي يمكن أن تسببه المستويات العالية من الفياغرا لشبكة العين، إذ إن استهلاك كمية كبيرة من الحبة الزرقاء يمكن أن يؤثر على رؤية الألوان.



ونشر باحثون من كلية الطب في ماونت سيناي بمدينة نيويورك، مؤخراً دراسة أجريت على شخص عمره 31 عاماً، في مجلة Retinal Cases and Brief Reports. واستنتج الباحثون أن تناول جرعات كبيرة من الفياغرا قد يؤدي إلى تلف كبير في الرؤية على المدى الطويل.



ولفت الباحث الرئيسي في الدارسة الدكتور ريتشارد روزن الى أن النتائج التي توصلوا لها تُظهر مدى خطورة تناول جرعة كبيرة من أي دواء شائع الاستخدام.



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