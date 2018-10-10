اضطرابات الصحة العقلية تكلف العالم 16 تريليون دولار

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ذكر تقرير أن اضطرابات الصحة العقلية تشهد تزايدا في كل بلدان العالم ويمكن أن تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 16 تريليون دولار بين عامي 2010 و2030

ما لم يتمّ التعامل مع الفشل الجماعي لمواجهتها.

ويعاني حوالي 300 مليون شخص في أنحاء العالم من الاكتئاب و50 مليون شخص من الخرف وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وقال تقرير (لانست كومشن) إن الأزمة المتزايدة قد تسبب ضررا دائما للأشخاص والمجتمعات والاقتصادات حول العالم.

وشارك في وضع التقرير 28 متخصصا عالميا في الطب النفسي والصحة العامة وعلم الأعصاب بالإضافة إلى جماعات مدافعة عن المصابين بأمراض عقلية.

وقال فيكرام باتيل الذي شارك في وضع التقرير إن بعض التكاليف ستكون تكاليف مباشرة للرعاية الصحية والأدوية، لكن معظم الخسائر ستكون غير مباشرة متمثلة في فقد الانتاجية والانفاق على الرفاه الاجتماعي والتعليم والقانون والنظام.

ولم يقدم التقرير الواسع النطاق تفصيلا للتأثير المتوقع على الاقتصاد البالغ 16 تريليون دولار والمقدر حتى 2030.

وقال باتيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة للصحفيين "الوضع قاتم جدا".

وأضاف أن عبء المرض العقلي ارتفع "بدرجة كبيرة" في أنحاء العالم خلال الربع قرن الماضي.

وقال باتيل "لا توجد أي مشكلة أخرى عانت منها البشرية تعرضت للإهمال مثل الصحة العقلية".

ويقدر عدد المصابين بالفصام بحوالي 23 مليون شخص في حين يصيب الاضطراب الثنائي القطب 60 مليون شخص.

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