إختبار يتنبأ باحتمال الإصابة بأمراض القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

أصبح بإمكان الآباء الآن معرفة مدى إمكانية إصابة أي من أبنائهم حديثي الولادة بأمراض القلب مستقبلا مقابل .



مبلغ البسيط، يدفعه أي أب أو أم مقابل فحص جيني بسيط، لكن نتائجه ستكون مهمة جدا لحياة المولود عندما يكبر.



وجد الباحثون في بريطانيا أن فحصا لأحد الجينات يمكنه أن يحدد إمكانية إصابة المواليد من حديثي الولادة الذين قد يكون لديهم ميل أكبر للإصابة بأحد أمراض القلب أو الجلطات والنوبات القلبية في المستقبل.

ويعتقد الخبراء أن المقابل المادي للفحص قليل جدا أو رخيص للغاية لإنقاذ حياة الناس وأنه يسمح لقطاع كبير من الناس أن يطالبوا به لأبنائهم، بحسب ما ذكرت صحيفة بريطانية.

ويقول الخبراء إن من يظهرون نتائج سيئة في الفحص الجيني هذا يمكن إخضاعهم للمراقبة ومساعدتهم أثناء نموهم لتفادي الأخطار المحدقة بهم، وفي تحسين مستوى معيشتهم بحيث لا يتعرضون لأمراض القلب.

وقال المسؤول الرئيسي في فريق البحث والدراسة وأستاذ أمراض القلب في جامعة بريطانية " نُقيم الناس بشأن احتمال إصابتهم بأمراض القلب عندما يصبحون في العقد الرابع من عمرهم.. لكننا نعلم أن هذا الأمر غير دقيق وأن أمراض الشريان الأورطي تبدأ في سن مبكرة وأن الأعراض تبدأ في قبل ذلك بكثير.

وأضاف، لذلك إذا أردنا أن نبدأ الوقاية الحقيقية، يجب تحديد أولئك الأشخاص الذين لديهم ميل للإصابة بأمراض القلب في وقت مبكر.

وعبر عن أمله في أن يصبح هذا الفحص روتينيا من أجل التوصية الصحيحة لمن يميلون للإصابة بالمرض مستقبلا، ووضع التوصيات اللازمة لهم لحياة طبيعية خالية من المرض.

وأشار إلى أن الانتظار إلى سن الأربعين والخمسين يعتبر إضاعة للفرصة وأن من الأفضل اتخاذ خطوات للوقاية في العقد الثاني من العمر وليس بعد ذلك.



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