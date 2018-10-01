إجراءات تبطئ ساعة الشيخوخة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تثير علامات الشيخوخة المبكرة القلق سواء من ناحية المظهر أو بخصوص الحالة الصحية لما يجري داخل الجسم ،

لكن بإمكانك إبطاء ساعة الشيخوخة من خلال اتباع إجراءات صحية بسيطة، مثل شرب لترين من الماء على الأقل يومياً، وتناول كوبين أو 3 أكواب من الشاي الأخضر على مدار اليوم وبدلاً من استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس يمكنك الحصول على نفس التركيبة عن طريق الطعام، بتناول معجون وصلصة الطماطم والبطيخ والشاي الأخضر والشوكولا الداكنة.

وأظهرت دراسة أن تدليك أو مساج الوجه لمدة 15 دقيقة بوتيرة مرتين في الأسبوع لمدة 3 أشهر يزيل كل آثار التوتر والضغوط من على عضلات الوجه ومظهر البشرة.

والتمارين الرياضية المنتظمة وسيلة لحماية خلايا البشرة من الجفاف والموت، والنتيجة أن يبدو وجهك أصغر ببضع سنوات عن عمرك الحقيقي.

وقلل السكر المكرّر، ولا تأكل الحلويات أو الكعك إلا في المناسبات، ويمكنك الاكتفاء بالفواكه والشوكولا الداكنة، فزيادة السكر تؤذي البشرة والأظافر.

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