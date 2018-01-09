لاعبو كرة القدم الأكثر إصابة بالرباط الصليبي الأمامي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

تكثر الأصابات الرياضية وخاصة وإصابة الرباط الصليبي في الركبه عند اللاعبين الرياضين وخاصة لاعبي كرة القدم

تعد اصابات الرباط الصليبي من أكثر الإصابات الرياضية شيوعاً وعادة ما تحدث عند اللاعبين خاصة في الرياضات التى تستلزم تغيير الأتجاه بصورة مفاجئة أثناء الجري كما يحدث أثناء كرة القدم و السلة.

كما قد تحدث نتيجة حادث مثل السقوط من إرتفاع أو حدوث ألتواء بالركبة.

إلتقينا بإستشاري الطب الرياضي الطبيب عاطف إبراهيم وتحدث إصابات الركبه عند اللاعبين وماهي العلاجات الحديثه لإعادة الرباط الصليبي الأمامي وأفادنا بالتالي

من اسباب اصابة الرباط الصليبي

تحدث اصابه الرباط الصليبي الامامي غالبا اثناء عمليه الجري او القفز، وتكون غالبا بسبب إلتواء الركبة ووجود قوة هائلة ( مثل وزن الجسم ) لا يتمكن الرباط من مقاومتها مما يؤدي الى قطعه

اما الرباط الصليبي الخلفي فان اصابته قليله وتكاد تكون نادرة ولاتأتي إلا عن طريق ضربة مباشرة بقدم لاعب او باي جسم للجزء الخلفي من الركب

وتوجد بعض العوامل التي تساعد على حدوث إصابة الرباط الصليبي و جميع أصابات الركبة ومنها:

1- ضعف العضلات المحيطة و المؤثرة على حركة الركبة و عدم تناسق حركاتها وذلك ينبع من ضعف التأهيل بعد الإصابات الطويلة.

2- الإجهاد المستمر و هذا يؤدي الى أن تقوم الركبة او العضلات بحركات لا إرادية في إتجاهات مختلفة ..

اعراض اصابة الرباط الصليبي:

يتعرض الرباط الصليبي الامامي للاصابة بسبب التواء شديد كما يحدث في الالعاب الرياضية او من اصابات اخرى مما يؤدي الي تمزق الرباط فيؤدي الي عدم ثبات الركبة ويسمع المريض صوت فرقعة في الركبة ثم يصاحب ذلك :

- انتفاخ في الركبة , نتيجة تجمع السوائل المفصليه في الركبة.

- أالم شديد و حاد وتورم

- انعدام الثبات في مفصل الركبه

- الشعور بطقطقة عند تحريك المفصل يتبعها الشعور بالألم.

- الشعور بالألم في منطقة الركبة عند ثني الرجل او مدها .

- عند ثبوت الركبة يختفي الشعور بالألم ويحصل الألم فقط عند تحميل الأوزان على الركبة .

ويوضح الدكتور عاطف إبراهيم عوض أن طرق العلاج من الإصابة بالرباط الصليبي في حالة ثبوت القطع الكلي للرباط الصليبي يعتمد علي حالة المريض هل هو رياضي أم لا؟ عمله يومي أم مكتبي؟

وبناء علي ذلك يتم التدخل الجراحي للرياضي أو العمل اليدوي ويتم تعويض الرباط الصليبي الأمامي بالمنظار أو جراحيا ثم يخضع لفترة تأهيل تصل إلي ستة شهور لحين عودة المريض إلي حالته الطبيعية

أما في حالة المريض غير الرياضي أو المكتبي فيكفي عمل التمارين الرياضية حتي تعود حالة الركبة إلي وضع متزن.

والعلاج الأولي لحالات إصابة الرباط الصليبي يتمثل في تخفيف الألم، وتقليل الانتفاخ المحيط بالركبة ومن ثم استعادة المدى الحركي الطبيعي عن طريق وسائل العلاج الطبيعى ، التأهيل والعلاج الطبيعي ضرورة في كلتا الحالتين، سواء قبل العملية أو بعدها، و يتكون من :

استخدام العكازين وجبيرة متحركة للركبة المصابة.

تمارين المدى الحركي للركبة للحصول على المدى الطبيعي.

تمارين تقوية العضلات وتمارين الثبات.

استخدام الكمادات الباردة للتقليل من التورم.

العلاج الجراحي: الرباط الصليبي المقطوع لا يمكن إعادته مرة اخرى، ولكن نقوم بإعادة بناءه

وتتم العملية عن طريق جراحة المناظير وفتحات صغيرة جدا في الركبة لإدخال كاميرا للرؤية.

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