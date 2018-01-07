شركة أمريكية ترفع ثمن دواء للسرطان 1400% وسط انتقادات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثارت شركة أدوية أمريكية انتقادات كبيرة بسبب رفعها ثمن دواء لسرطان الدماغ بنسبة 1400%، ليصبح القرص الواحد منه بأكثر من 700 دولار. وكانت شركة "نكست سورس بيوتكنولوجي" اشترت من شركة "بريستول مايرز سكويب" في العام 2013 البراءة الخاصة بعقار "لوموستين" الذي كان يباع بـ50 دولاراً.

وفي آخر ديسمبر (كانون الأول)، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ثمن القرص أصبح 768 دولاراً، وصار هذا العقار يباع في الولايات المتحدة باسم "غليوستين". وبحسب موقع "كندا دروغز"، يباع هذا العقار باسم آخر هو "سينو" بمبلغ 35 دولاراً للقرص الواحد.

وهو عقار عمره أكثر من 40 عاماً، يوصف للمصابين بنوع شائع وقوي من سرطان الدماغ يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي المتعدد الأشكال، وقلّما ينجو المصابون به. وهو النوع نفسه الذي شُخص لدى السيناتور الأمريكي جون ماكين.

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وأثار الكشف عن هذا الارتفاع في الثمن موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الشركة الأمريكية، وتنديداً بـ"جشع الشركات". وطالبت جمعية "تجمّع الشعب التقدمي في ميامي داد" الديمقراطية بإخضاع الشركة لتحقيق حول "ممارسات استغلالية وغير تنافسية"، داعية إلى تظاهرة أمام مكاتب الشركة.

ورد محامي الشركة جوزيف ديماريا بالقول إن هذه الاتهامات ذات طابع تشهيري ملوّحاً باللجوء إلى القضاء. وأضاف أن المادة الفاعلة في العقار هي "سر صناعي" وأن تكاليف صنعها ارتفعت بنسبة 30%، وأن الشركة مضطرة لدفع مليوني دولار سنوياً للوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية.

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