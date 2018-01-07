أخطر وأغرب أنواع السموم النباتية والحيوانية القاتلة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



شاهدنا أغرب أشكال القتل بالسموم؛ فمنها ما يقتل دون أن يترك خلفه أي دليل للطب الشرعي، ومنها ما يقتل على المدى البعيد، ومنها ما يقتل خلال دقائق، وهذا تفسير قوي لكون الكيمياء والسموم الطبيعية والنباتية هي من الأشد خطورة.. فهناك أنواع من السموم إذا ما تم استهلاكها بطريقة أو أخرى قد تؤدي لإلحاق الأذى بالجسم ومن الممكن أن تكون سببا رئيسيا في الموت

سم ثعبان "الكوبرا"

تشتهر الثعابين بالسموم التي تفرزها وهو أمر له ما يبرره، لكن عندما يتعلق الأمر بالكائن الحي ذي السم الأكثر فتكا في العالم، وبالنسبة لثعبان الكوبرا، فالسم يشكل مادة كيمياوية تستخدم كسلاح، لا سيما اذا حقن مباشرة في جسد الضحية عبر أنياب الثعبان..

سم العنكبوت الذئبي

هذا العنكبوت الخطير يحقن السم إذا أثير باستمرار، وتشمل أعراض اللدغة السامة تورم، ألم خفيف وحكة، وتظل معظم العناكب الذئبية دون منازل دائمة، وتبني بعض الجحور التي يمكن تركها مفتوحة..

سم الباذنجان

قد تستغرب وجود "الباذنجان" ضمن هذه القائمة، لكن يوجد نوع من أنواع عائلة الباذنجانيات النباتية، الذي يمتلك خواصا سامة، ويسبب موت الإنسان أو الحيوان الذى يأكله..

فطر الأرغوت

فطر الأرغوت، يعتبر من الفطريات شديدة الخطورة، والتى تلوث شحنات القمح، يقوم بإفراز مادة الكالويد (إرجوتامين) والتى تسبب مرض "الإرجروتيزم"، والذى يسبب بعض الاضطرابات العصبية لدى الرجال والإجهاض المتكرر..

الحلزون المخروطي السام

هو من الحيوانات التي تدرج ضمن قائمة "آكلة اللحوم"، ولأنه بطيء الحركة، فيطلق السم على ضحاياه من الأسماك، كما أن بعض الأنواع من هذا الحلزون تأكل الديدان..

سم العقرب القاتل

العقرب الاصفر: يطلق عليه "أيضا اسم العقرب الجرار وهو أكثر أنواع العقارب سمية فى العالم ويعيش هذا النوع من العقرب فى المناطق الصحراوية في آسيا وافريقيا واستراليا وامريكا الشمالية والجنوبية ، يبلغ طول العقرب الاصفر حوالي 3 سم..



الطقسوس

هو أشجار دائمة الخضرة من الفصيلة الصنوبرية، تحتوي على أغصان داكنة الخضرة، وتنمو ببطئ، يكثر وجودها في أوروبا وشمال غرب إفريقيا والشرق الأوسط، بذور وأوراق هذا النبات سامة باستثناء جزء سميك يحيط بالبذور السامة وهو آمن، لذلك تأكله الطيور.