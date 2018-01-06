دراسة: جدولة الغذاء تساعد في عدم تطور الأمراض العصبية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة «إكسربس» البريطانية، أن تناول الطعام في الوقت نفسه يوميا يساعد على مقاومة الأمراض العصبية مثل الخرف وألزهايمر.

ووجدت الدراسة أن هناك نقطةً جينيةً في الدماغ مرتبطةٌ بالسيطرة على الجسم، وأن العاداتِ المنتظمةَ في الوقتِ نفسهِ يوميا تُحسنُ من عاداتِ الجسمِ وصِحة القلب.

وأشارت الدراسة المنشورة في دورية «إي نيرو» إلى أنه مع عدم وجود علاج واضح لمرض ألزهايمر، فإن هناك بعض العادات للوقاية من ظروف المرض.

وأجرى الباحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس تجربة على مجموعتين من الفئران، الأولى تعطى الطعام في موعد محدد خلال 6 ساعات، والثانية حرة في تناول الطعام كلما أحببت.

وكشفت النتائج عن أن الفئران التي التزمت بموعد محدد لتناول الطعام لديهم تحسن أفضل من حيث الجينات وصحة القلب والأوعية الدموية.

وعلى هذا النحو، أثبت الفريق أن تناول الطعام بانتظام، بواقع وجبة رئيسية كل ثماني ساعات، يمكّن جسم الإنسان من صحة أفضل، ويقدم حماية من الأمراض العصبية كالخرف وألزهايمر.

وأشار البروفسور كريستوفر كولويل، الباحث في الدراسة، إلى أن جدولة الغذاء يمكن أن تلعب دورا في علاج مثل تلك الأمراض، وأن تغير نمط الحياة لشكل أكثر صحة يمكن أن يؤخر تطور تلك الأمراض.

ويعاني من مرض ألزهايمر في بريطانيا قرابة 6 آلاف شخص.

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