هل تتمكن زراعة الشعر من علاج "الصداع النصفي"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

"الصداع النصفي" في الغالب هو عرض وليس مرض بحد ذاته، وهو من أكثر الأعراض الشائعة يعتقد الأطباء أن الصداع المتكرر قد يدل على وجود مشكلة ما، إلا أن أغلب حالات الصداع لا تعني أن هنالك مشكلة عضوية بالضرورة، وهي قد تكون بسبب توسع الأوعية الدموية في الدماغ.. فهل له علاج دائم؟



في هذا الصدد، اكتشف باحثون أتراك أن "زراعة الشعر" يمكن أن تعالج الصداع النصفي حتى إذا كان المرضى يعانون منه منذ وقت طويل.. قد يبدو ذلك غريبا بعض الشيء، فما هي العلاقة بين الصداع النصفي وزرع الشعر؟ بحسب التجربة، كان مريض يعاني من الصداع النصفي منذ عشرين عاما، وعندما خضع لجراحة تجميلية تم فيها زرع شعر في رأسه بعد أن عانى من الصلع، لاحظ أنه شفي تماما من المرض الذي سبب له العجز، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..

وعلى حد اعتقاد الأطباء فربما جراحة "زرع الشعر" تتلف بعض الأعصاب في فروة الرأس، وهو ما يقلل الشعور المزعج بالألم، وتعتبر الخطوة الأولى لعلاج الصداع النصفي هي تجنب المحفزات لحدوث الصداع النصفي، أما عن علاج النوبات الحاصلة فالعلاج يكون حسب شدة النوبة...

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