الفلفل الأسود يساعد على خفض الوزن وتقوية العظام

أخبار الآن | بريطانيا - (وكالات)

رأت دراسة حديثة ان الفلفل الأسود يعد من التوابل الفعالة لمحاربة الوزن وحرق الدهون بطريقة سريعة.

ونصح علماء بريطانيون بتطبيق أساليب المختلفة لـتخفيض الوزن بحسب الرغبة، بإضافة التوابل إلى الأطعمة المتناولة وخاصة الفلفل الأسود، عقب إثبات علماء من الهند لخصائصه الفريدة في هذا المجال.

وتبيّن أن الفلفل الأسود يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وتخفيض نسبة السكر في الدم، ويساهم في تقوية أنسجة العظام.

واستخلص العلماء في نتيجة الدراسة أن جميع أنواع الحميات مهما كانت غريبة بالنسبة للإنسان، تصبح فعالة في محاربة السمنة بشكل أكبر عند تناول التوابل المختلفة التي تحوي الفلفل الأسود بنسب كبيرة.



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