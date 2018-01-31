أكثر من مجرد "نظارات".. هي تساعد في علاج السكري وإنقاص الوزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (24)

شهدنا مؤخرا طفرة تقنيــة وحضارية غير مسبوقة فى كل شيئ، وخصوصا في استخدامات الأجهزة الذكية، التى بدأت بالهواتف.. ثم الاجهزة اللوحية ثم إمتدت إلى النظارات والساعات الذكية، طبعا سمعت أو قــرأت شيئا ما عن نظــارة غوغل الذكية قبل هذا، التى قلبت عالم الاجهزة الذكيــة رأسا على عقب، وذلك بسبب المواصفات والخصائص الفنيـــة التى تقدمها.. لكن هل سمعت عن النظارات العلاجية في السابق؟

في الواقع، فعهد النظارات الطبية قد ولى، وأصبحنا نسمع كثيرا عن تطور النظارات الذكية في الوقت الراهن، فهي طبعا ليست للترفيه وعرض المعلومات فقط، بل أيضا لتقديم حلول تقنية مبتكرة تساعد في علاج عدد من الأمراض المزمنة بينها السكري، والأرق، واضطراب النوم، وإنقاص الوزن، والباركنسون، وحتى فتح الشهية..

إليك أهم ما تعالجه هذه النظارات..



1- علاج السكري والأرق

يُعتبر الضوء الأخضر للنظارة الذكية "ري تايمر" خالية العدسات المُسلط على العين في الصباح الباكر، بمثابة علاج يمنع الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وذلك بزيادة حساسية الجسم للأنسولين وانخفاض مستوى السكر في الدم، وتستند الفكرة على الساعة البيولوجية للجسم، التي تتحكم في إفرازات الهرمونات، التي تُضبط بواسطة الضوء، تُرسل خلايا العين الحساسة للضوء والمعروفة باسم "مستقبلات الضوء"، إشارات لساعة الجسم البيولوجية داخل الدماغ المسؤولة عن ضبط إيقاع النوم والاستيقاظ.

2- علاج الدوار

هذا النوع من النظارات مستطيلة الشكل بعدسات مزودة بعلامات موجودة في الرؤية الطرفية للمريض، حيث تساعد النقاط المرجعية على منح المرتدي شعورا بالاستقرار والتوزان.

3- ممارسة الحميات الغذائية

طور باحثون يابانيون نظارة "Metacookie +" لإعطاء الذين يتبعون حمية غذائية والراغبين في إنقاص أوزانهم شعوراً بأن الطعام الذي يتناولونه أكبر من الحجم الطبيعي بمعدل 50%، فيمنحهم الاحساس بالامتلاء والشبع، وتعتمد الفكرة على خداع البصر والدماغ معاً بتقنية الواقع الافتراضي التي تعتمد عليها النظارة، ليشعر مرتديها بأنه يأكل كمية أكثر مما يجب، لكنه في واقع الأمر يتناول أقل مما يجب بنسبة 10%.

4- نظارة خاصة لمرضى الشلل الرعاش

طُورت نظارة واقع افتراضي بهدف المساعدة في علاج مرض الشلل الرعاش "الباركنسون"، تعتمد على عرض صور تتضمن خطوات وسلالم في الوقت الحقيقي، لتدريب دماغ المريض، فتتحسن لديه بمرور الوقت القدرة على الحركة وصعود السلالم وأخذ الحيطة للعوائق المحيطة به وتحسين التوازن.

5- علاج الألم

طور باحثون في جامعة أوريغون نظارات تعرض صوراً مشتتة لتقليل حاجة المرضى لمسكنات الألم، واختبرتها على 18 مريض، نصفهم ارتدوا النظارة، وشاهدوا صوراً ثلاثية الأبعاد، أثناء تغيير الجروح والضمادات، فانخفضت لديهم الحاجة للأدوية المسكنة بنسبة 39%.

6- فقدان الشهية

ابتكر باحثون في جامعة باساو الألمانية نظارة ذكية تشبه العادية، لكنها مزودة بأقطاب إلكترونية دقيقة على ذراعيها لقياس النشاط الكهربائي لعضلات الوجه أثناء مضغ الطعام، للتعرف على أنواع الأطعمة الصلبة واللينة، لتحسين الشهية لدى الذين يعانون من فقدان الشهية، وأثبتت النظارة دقتها في تحديد أنواع الطعام بنسبة 95%..

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