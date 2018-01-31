أطباء يربطون النعاس نهارا بمرض الزهايمر

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

توصل علماء من جامعة واشنطن الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالنعاس خلال النهار هم أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.

وأجرى العلماء دراسة راقبوا خلالها اللياقة البدنية لـ 189 شخصا، متوسط أعمارهم 66 عاما، على امتداد أسبوعين. كما التقطوا صورا لأدمغة المشاركين بالرنين المغناطيسي لتحديد وجود لويحات بيتا أميلويد (ببتيد يسبب مرض ألزهايمر) بحسب موقع "ميد بيتش توداي".

وكشفت الدراسة عن أن الذين احتوت أدمغتهم على لويحات أميلويد، كانوا ينامون ليلا فترة قصيرة، ويشعرون بالنعاس نهارا.

ويقول الباحث والطبيب أيو إيل يو: "تبين دراستنا أن دورة العمليات الحيوية، في أجسام الذين يعانون من المرحلة الأولى لمرض ألزهايمر، مجزأة أكثر من الآخرين، حيث يظهر نشاطهم ليلا وينامون نهارا".



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