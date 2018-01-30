لهذا السبب لا يجب حفظ الشوكولاته في الثلاجة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الشوكولاتة، هي حلوى يعشقها الجميع، في نفس الوقت يمتنع البعض عن تناولها لإحتوائها على الكثير من الدهون و السعرات الحرارية، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن للشوكولاتة و الكاكاو المكون الرئيسي لها، فوائد عديدة تفيد الإنسان إضافةً إلى طعمها اللذيذ و مذاقها الرائع، لكن هناك بعض الممارسات المعتادة قد تخربها!

في هذا الصدد، حذرت دراسة من حفظ الشوكولاتة في الثلاجة، حتى في الأيام الدافئة، لأن درجات الحرارة المنخفضة تؤثر سلبا على طعم الشوكولاتة اللذيذ، وقد نصح "لوك أوين سميث" (خبير في الحلويات)، في حديث لـ Stuff في نيوزيلندا عشاق الشوكولاتة بحفظ هذه المادة المحبوبة في مكان مظلم، بارد وجاف، مشيرا إلى أن درجة الحرارة المثالية تتراوح بين 10 و 20 درجة مئوية..

الجدير بالذكر أن مادة الكاكاو الموجودة في الشوكولاتة تساعد على تخفيض ضغط الدم العالي حيث أنها تحتوي على مواد تساعد الأوعية الدموية على التوسع و الإرتخاء، كما أن الكاكاو يعمل على منع أكسدة الكولسترول المضر مما يساعد على حماية الأوعية الدموية وتقليل الإصابة بأمراض القلب و السكتات..

اقرأ أيضا:

هل تخزن الشوكولاتة بشكل جيد؟ إليك الطريقة المثلى لذلك

خلال 40 سنة.. الخبراء يتوقعون نفاذ "الشوكولاتة"









