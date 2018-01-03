تقنية ثورية أنقذت "كلبة" قد تصبح حلا لضحايا الألغام من البشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بي بي سي)

منطق التجريب هو علم قائم بحد ذاته له ضوابطه وأبجدياته، وقد خدم العلماء خلال أبحاثهم ضمن مجالات شتى، الصناعي منها والعلمي، إن كان من خلال القصد في تكرار التجارب على أساس منهجي أو عن طريق.

وهذا ما يشكل رافعة بالنسبة للباحثين الراغبين في توفير حلول أو علاجات لبعض المشاكل التي طالما بقيت عصية على الحل في الميدان الطبي.

تقنية جديدة أثبتت التجارب السريرية نجاعتها في ترميم وجبر الكسور الشديدة، فقد طبقت إحداها على كلبة كسرت ساقها بشكل لا يسمح بترميمها حتى بعد التدخل الجراحي.

الكلبة أيفا كسرت رجلها بعدما صدمتها سيارة وخاف أصحابها أنها لن تستطيع المشي مرة أخرى، لكن علاجا رائدا من جامعة "غلاسكو" في بريطانيا، ساعد عظمها على الإلتئام والتعافي.

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ولم تكن الكلبة قادرة إذ كانت إصابتها بليغة وكاد الأطباء أن يقطعوا رجلها، وقد أنقذها العلماء بعدما حفّزوا عظامها على الترميم الذاتي في أحد المختبرات، حيث غطوا العظم المكسور بنوع من البلاستيك وبمادة كيميائية محفزة وبعد ستة أسابيع إلتأم العظم بشكل تام وهذه أول مرة يطبق فيها هذا العلاج في العالم

يقول البروفيسور مانويل سالميرون سانشيز من جامعة غلاسكو: "نحن عللا أبواب كشف علمي، إننا نقوم بشيء لم يفعله أحد من قبل".

والعلاج الجديد قد يغير حياة ضحايا الألغام الأرضية حول العالم، وإذا أمكن تحفيز عظام فاقدي الأطراف لتنمو يمكن أن تركب بها أطراف إصطناعية وقد لا يحتاجون لكراسي متحركة، وهذا النجاح الذي أثبتته التجربة على الكلبة إيفا دفع العلماء الى الشروع بتطبيق العلاج على البشر في غضون 3 أعوام.

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