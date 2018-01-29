5 عادات شائعة أثناء العمل تزيد من وزنك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يعمل معظمنا لساعات طويلة خلال النهار، وغالبا ما يتطلب العمل الجلوس طوال هذ الوقت خلف المكاتب، ما يؤثر سلبا على صحة الجسم ويزيد من وزنه.

- للتغلب على هذا النمط الحياتي، إليك 5 أسباب إذا التزمت بها قد تجنبك زيادة الوزن والحفاظ على صحتك:

1. الأكل مع مجموعة من الزملاء حتى في حالات الشبع

نصادف بشكل يومي أعياد الميلاد لبعض الزملاء في العمل، إضافة إلى الكعك والحلوى وقوالب الكيك التي يجلبها البعض، وبالرغم من حصولك على شريحة صغيرة من تلك الحلوى، إلا أنها قطعة إضافية تلتف حول خصرك، لذلك ما عليك فعله في تلك الحالة، هو إخفاء تلك الشريحة في أدراج المطبخ، أو أن تعتذر بأدب ولباقة عن تناولها.

2. الأكل بطريقة غير عقلانية

الكثير منا يواجه يوما طويلا وشاقا في العمل، وبالرغم من تمسكه بخطة غذائية، إلا أنه قد لا يعارض طلب "البيتزا" مع الزملاء في العمل، لذلك ما يجب القيام به في تلك الحالات، هو وضع قائمة أسبوعية لأصناف الطعام التي ستتناولها، والإلتزام بوقت محدد لتناولها كل يوم؛ ويمكنك أيضا جلب وجبة صحية خفيفة، لتجنب الإفراط في تناول الطعام مع الآخرين.

3. إضاءة المكتب ودرجة حرارته تؤثران على شهيتك

أثبتت بعض الدراسات أن الغرف الخافتة التي يقل فيها نسبة الضوء تعزز شهية الإنسان، فعندما يكون الضوء خافتا تزيد لديك الرغبة في تناول الطعام، وعندما يكون الضوء قويا تقل لديك الرغبة في ذلك، وتنطبق نفس القاعدة على درجة حرارة الغرفة، لذلك ينصح بالخروج من مكان العمل والسير تحت الشمس واستنشاق الهواء النقي، وفي حال كان مكتبك باردا، يمكنك مناقشة مستويات الإضاءة ودرجة حرارة الغرفة مع إدارة العمل، وإذا كان من الصعب تغيير ذلك، ارتد سترة دافئة أثناء جلوسك.

4. العمل لساعات طويلة

عدم الحصول على وقت فراغ فهذا يعني أنك لا تمارس الرياضة، وقلة ساعات النوم يحدث خللا في الهرمونات التي تنظم شهيتك للطعام، لذلك ينصح دائما في استخدام السلالم بدلا من المصاعد الكهربائية، والسير لمسافات طويلة بدلا من الركوب بالحافلات، أيضا لا تنسى النوم بشكل جيد.

5. ضغط العمل

الكثير منا يلجأ إلى تناول الطعام بكثرة لمجرد شعوره بالتوتر أو الإجهاد، لكن يجب أن نتذكر بأن الطعام لا يحل هذا التوتر أو المشاكل التي نمر بها، لذلك للحد من مستوى التوتر في الدماغ والجسم، يجب على المرء أن يلجأ إلى تمارين الإسترخاء وأن يتنفس بعمق.

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