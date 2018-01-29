باحثون: الذاكرة الأولية للدماغ تتراجع 40% بعد سن التقاعد

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

وجد باحثون بريطانيون تابعوا حالات 400,3 متقاعد مدني في بريطانيا، أن الذاكرة الأولية للدماغ انخفضت 40 % بمجرد أن أصبح الموظفون متقاعدين.

وبحسب صحيفة "تلجراف" البريطانية، تقول الدراسة إن "قدرة الدماغ على أداء مهامها تتراجع بسرعة كبيرة عندما يتوقف الأشخاص عن العمل"، تنخفض قدرات أدمغتهم بعد تقاعدهم".

وقال الباحثون إنه: "حتى كبار الموظفين الذين عملوا في مهام تحتاج جهداً عقليا كبيرا تنخفض قدرات ادمغتهم بعد تقاعدهم

ويتضح بحسب الدراسة، أن قلة التحفيز المنظم يؤدي إلى نتائج وخيمة على الوظائف الإدراكية في الدماغ ويسّرع من فقدان الذاكرة وإمكانية الإصابة بالعته.

وقال الباحث في علم النفس التنظيمي بـ"جامعة مانشستر للأعمال"، كاري كوبر، إن: "هذه الدراسة تؤكد ما توصلت إليه دراسات سابقة من أنه إذا أعرض الإنسان عن استخدام

وظائف معينة فإنه سيفقدها"

وأضاف: "من الواضح أن التقاعد يبكر في الإصابة بمرض الخرف". وأشار الباحث إلى أنه، كلما زاد النشاط الإدراكي في الدماغ تقل فرصة الإصابة بالمرض.

وفي معرض رده على سؤال يقول: هل يجب أن يظل الإنسان يعمل إلى ما لا نهاية؟.

أجاب كوبر قائلا إنه: "إذا كان المتقاعد عمل مثلاً ضمن مجالي التعليم والصحة فبوسعه أن يشارك بعمل تطوعي لساعات محدودة، فهو أمر يبقي الإنسان نشطاً بدنياً

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