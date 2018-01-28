نوع من التوابل يساعد على إنقاص الوزن بصرف النظر عن نمط حميتك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الطقس والحمية، حديثان يسبقان كل الأحاديث المتداولة بين الأصدقاء، في سهراتهم او الزملاء في مواقع عملهم، وما إن يعيك البحث عن حمية ناجعة حتى ترى سيلا من الآراء وقد اجتاحك، وكل يدعي صحة رأيه.

أثبتت دراسات حديثة فائدة نوع محدد من التوابل، يساعد على تخفيض الوزن بغض النظر عن نوع الحمية المتّبعة. ونصح علماء بريطانيون بتطبيق أساليب المختلفة لـتخفيض الوزن بحسب الرغبة، بإضافة التوابل إلى الأطعمة المتناولة وخاصة الفلفل الأسود، عقب إثبات علماء من الهند لخصائصه الفريدة في هذا المجال.

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كما تبيّن أن الفلفل الأسود يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وتخفيض نسبة السكر في الدم، ويساهم في تقوية أنسجة العظام. واستخلص العلماء في نتيجة الدراسة أن جميع أنواع الحميات مهما كانت غريبة بالنسبة للإنسان، تصبح فعالة في محاربة السمنة بشكل أكبر عند تناول التوابل المختلفة التي تحوي الفلفل الأسود بنسب كبيرة.

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