دراسة: الرجال الأكبر سنا أكثر صحة من النساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة أن الانغماسَ في البَستنة قد لا يُبقي كبار السن من الرجالِ مشغولينَ فقط، ولكنَهُ أيضا يعزز ُصِحتهم ونشاطَهم الذهني.

وأظهرت النتائجُ أن النساءَ الأكبرَ سناً اللاتي أمضينَ أكثرَ من ثلاثِ ساعات في اليوم في القيامِ بأعمالِ المنزل، وحصلنَ على 7 ساعات أو أقل من النومِ في الليل، كن َّأضعفَ وأقلَ ميلاً للتمتع بالصحة.

كما أظهرت النتائج أن الحصول على قسط وافر من النوم، يمكن أن يؤثر على صحة الناس، ويبدو أن الرجال يحصلون على قسط أكثر من النوم من النساء وبالتالي يحصدون فوائد صحية أكثر.

ومن المثير للاهتمام أن نفس المعايير لم يكن لها أي تأثير على صحة الرجال المسنين.

وقد يكون السبب في ذلك هو أن النساء قضين وقتا أطول في إنجاز الأعمال المنزلية مثل التنظيف والطهي، في حين ان الرجال امضوا الوقت في أعمال البستنة والصيانة، وهو أمر يحفز النشاط الدماغي.

وقد يعود الفرق بين صحة الرجال والنساء الى طبيعة الاعمال التي تقوم بها النساء، فهي مملة ورتيبة لا يملكن الكثير من الرعاية الصحية.

في حين أن الرجال قاموا بالبستنة والاهتمام بالنباتات وهو عمل ممتع أكثر بالإضافة الى الصيانة والتصليح الذي يحتاج الى تفكير في حلول سريعة وعملية وهو أمر يحفز الدماغ على العمل.

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