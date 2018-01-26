دراسة: البكتريا المهبلية تسبب الولادة المبكرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة استقصائية نشرت نتائجها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الميكروبات الموجودة في الجهاز التناسلي تكون السبب الرئيس للولادة المبكرة للنساء.



وأوضح العلماء أهمية النتائج التي توصلوا إليها، مشيرين إلى أن هذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تظهر أن حوالي ما يقرب نصف النساء الحوامل قد يحملن الجراثيم المهبلية قبل التمزق السابق لأوانه، وتوفر المزيد من الأدلة لدور البكتيريا في بعض حالات الولادة المبكرة.

وأجرى فريق من إمبريال كوليدج لندن دراسة جمعوا فيها عينات مسح من 250 امرأة حامل وعينات أخرى من 87 امرأة عانين من تمزق الأغشية المبكرة.

وخلص العلماء إلى استنتاج مفاده أن التغيرات الطفيفة للبكتيريا المهبلية يمكن أن تؤدي إلى الولادة قبل الأوان، أي قبل الأسبوع الـ 37 من الحمل.

ومن بين 250 مشاركة في الدراسة، تعرضت 27 منهن إلى الولادة المبكرة.

الدراسة التي أجرتها إمبريال كوليدج لندن، ونشرت في مجلة BMC Medicine يمكن أن تعطي الأطباء الأدوات التي يحتاجونها لتوفير العلاج بالمضادات الحيوية التي يحتاجونها النساء الحوامل



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