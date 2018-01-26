المسكنات غير مجدية مع آلام الأعصاب لمرضى السكري

أخبار الآن | برلين - المانيا - (د ب أ)

اشار توماس سيجلا إلى أنه لا يجوز لمرضى السكري، الذين يعانون من آلام الأعصاب، تناول المسكنات التي يتم صرفها من الصيدلية بدون وصفة طبية ، والتي تحتوي على المواد الفعالة إيبوبروفين أو الباراسيتامول أو ديكلوفيناك،

وعلل الطبيب الألماني ذلك بأنه مثل هذه المسكنات تعمل على علاج الالتهابات، في حين أن آلام الأعصاب لدى مرضى السكري لا تكون بسبب الالتهابات، ولكنها ترجع في أغلب الأحيان إلى تلف الألياف العصبية.

وأضاف توماس سيجلا أنه يتعين على المرضى تناول الأدوية، التي يتم استخدامها لعلاج الصرع، لأنها تعمل على الحد من تهيج الأعصاب، علاوة على أنه يمكن استعمال مضادات الاكتئاب والمواد الأفيونية لعلاج لآلام الأعصاب لدى مرضى السكري، وبطبيعة الحال لابد أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب.

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