دراسة: شرب القهوة بانتظام يؤثر سلبا على أداء الرياضيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

نصحت دراسة أسترالية حديثة الرياضيين بعدم شرب القهوة بانتظام قبل التمارين الرياضية، لأن كثرة مستويات الكافيين في الجسمِ تُضرُ بأدائِهم البدني.

ووجد الباحثون أن الذين يشربون ما يعادلُ 3 أكواب فأكثر من القهوة يوميًا بانتظام، خاصة َ قبل بدءِ المتارين الرياضية، شهدوا انخفاضًا في مستواهم البدني في اختبارات العَدو المتكررة.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة دبلن الأستراالية، ونشروا نتائجها، الاثنين، في دورية العلمية) International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism)

وقال الباحثون إن "الرياضيين عادة ما يشربون القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين على نطاق واسع، لتحسين القدرة على التحمل وزيادة قوة العضلات، حيث يحفز الكافيين الجهاز العصبي المركزي للحد من التعب والنعاس".

ودرس الباحثون تأثير شرب القهوة بانتظام على أداء الرياضيين، وخاصة قبل التمارين الرياضية، حيث راقبوا 81 رجلاً كانوا جزءًا من فريق رياضي.

وطلب الفريق من جميع المشاركين الرجال المشاركة في 10 سباقات عدو يبلغ طول كل منها 40 مترًا، وقبل كل سباق، طُلب من الرياضيين مضغ علكة تحتوي على الكافيين، بمستويات تعادل نسب الكافيين الموجودة في كوبين من القهوة، فيما تناولت مجموعة أخرى علكة خالية من الكافيين.

وكشفت الدراسة أن الرياضيين الذين مضغوا علكة الكافيين، بشكل غير منتظم قبل سباقات العدو، كان لها تأثير ضئيل على أدائهم البدني.

فى المقابل، حافظ أولئك الذين كانوا يشربون القهوة بمعدلات منخفضة وغير منتظمة على أدائهم في جميع سباق العدو.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة تشير إلي أن "شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين وعلى رأسها القهوة بشكل منتظم قد يؤثر على الأداء البدني للرياضيين".

وأوصى الباحثون الرياضيين الذين يشربون القهوة بانتظام بضرورة خفض كميات تناولها وخاصة في الفترة التي تسبق التمارين الرياضية.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن الكافيين، الذي يتواجد في المشروبات الداكنة مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والكاكاو ومشروبات الطاقة والشوكولاتة، قد يكون ضارًا إذا تناوله الأشخاص بصورة مفرطة.

وأضافت أن أبرز الآثار الجانبية للكافيين تتمثل في الأرق، واضطراب الجهاز الهضمي، والإدمان، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب، والتبول المتكرر.





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