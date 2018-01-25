دراسة: تناول الزبادي يقلل الإجهاض يعزز صحة الحمل

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن البروبيوتيك الموجود في الزبادي يقلل خطر الولادة المبكرة خلال فترة الحمل بمعدل 27٪ ويحمي من حدوث الإجهاض بمعدل 11٪ ، وأوضح الباحثون أن الولادة المبكرة (قبل 37 أسبوعا من الحمل) هي السبب الرئيسي للمرض والعجز بين الأطفال المولودين، مما يؤثر على ما يقرب من واحد من كل 10 ولادة في الولايات المتحدة.



ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "medicalxpress" هناك مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن النظام الغذائي للأم يؤثر على نتائج الحمل، وأكد الباحثون أن البكتيريا الحية والخمائر تعزز صحة الأم وتقلل من بعض مضاعفات الحمل، وأشار الباحثون إلى أن هناك علاقة كبيرة بين تناول البروبيوتيك "البكتيريا الجيدة" الموجودة فى الزبادي خلال فترة الحمل وانخفاض فرصة الإجهاض بمعدل 11٪ وانخفاض خطر الولادة المبكرة بمعدل 27٪.



وأضاف الباحثون أن الطب الحديث يتطرق الى استخدام الأطعمة الطبيعية فى الوقاية من الامراض والظروف الطبية التي تحدث الآن.

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