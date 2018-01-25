دراسة: البازلاء والبروكلي يكافحان البدانة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أفادت دراسة طبية أمريكية بأن استهلاك الأليافِ الغذائية مثلَ البازلاء، والبروكولي والقرنبيط، وجَوزِ الهند، والتين يومياً يمكنُ أن يمنعَ الإصابةَ بالبدانةِ ومتلازمة التمثيل الغذائي، ذلك فضلا عن التغيراتِ الضارة في الأمعاء من خلال تعزيزِ نمو البكتيريا النافعة في القولون.



وأظهرت نتائج الدراسة أن إثراء النظام الغذائي بالألياف لعدد من فئران التجارب يعانون من اضطراب آلية تمثيل الأنسولين، أسهم فى منع متلازمة التمثيل الغذائي التي يسببها اتباع نظام غذائي عالي الدهون.



وتشخص متلازمة الأيض بمجموعة من الشروط المرتبطة ارتباطا بالبدانة والتى تشمل زيادة فى معدلات ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم، فضلا عن زيادة نسبة الدهون في الجسم خاصة حول الخصر مع ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، وعندما تتضافر هذه العوامل معا، فإنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكر.



وترتبط البدانة مع متلازمة التمثيل الغذائي مع التغيرات في تركيبة الجراثيم في الأمعاء، والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء.



فقد توصلت الدراسة إلى فعالية الألياف المتواجدة في هذه العناصر الغذائية في استعادة صحة الأمعاء بين فئران التجارب وتخفيف حدة أعراض متلازمة التمثيل الغذائي الناجم عن إتباع نظام غذائي عالي الدنون عن طريق إعادة توزيع الجراثيم في الأمعاء، وزيادة انتاج الخلايا الظهارية المعوية وإستعادة نشاط بروتين" إنتيرليوكين - 22"، الذي يمنع الأمعاء الدقيقة من غزو الخلايا الظهارية.



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