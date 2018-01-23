اكتشاف بروتين يساعد على تأخير الشيخوخة والشفاء من السكري

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (ميديك فوروم)

اكتشف العلماء بروتينا يحوي مادة قد تصبح أساس مستحضر طبي لإطالة حياة الإنسان وتأخير الشيخوخة.

ويلعب بروتين كلوثو (إلهة يونانية) دورا مهما في تنظيم عملية الأيض. حيث بينت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة إيل أن بنية البروتين ثلاثية الأبعاد معقدة، وتمنحه قدرات علاجية فريدة.

ويعتقد العلماء أن بالإمكان إنتاج مستحضرات على أساس هذا البروتين، تساعد على علاج عدد من الأمراض الخطرة بما فيها السكري والسمنة وبعض أنواع السرطان.

واتضح للعلماء أن بروتينات كلوثو مرتبطة بالهرمون الرئيسي 1FGF2 الذي يحفز إفراز الإنسولين في حالة الجوع وعند استقلاب الغلوكوز، أي أنه قد يصبح بالإمكان علاج النوع الثاني من مرض السكري باستخدامه.

علاوة على ذلك، حصل الباحثون على صور عن كيفية قيام إنزيم الغلوكوزيداز في تحطيم السكر وتحويله إلى مستقبل لهرمون يخفض مستوى السكر في الدم.





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