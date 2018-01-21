البرازيل تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي الحمى الصفراء

أخبار الآن | برازيليا - البرازيل (رويترز)

أعلنت حكومة ولايةِ ميناس جيريس، Minas Gerais جنوبَ شرقِ البرازيل، حالةَ الطوارئ في منظومتها الصحية العامة بسببِ تفشي الحمى الصفراء في 95 من بين مدنها الـ853.

ومنذ يوليو تموز 2017 تأكدت 35 حالة إصابة بالحمى الصفراء في البرازيل، ولقي 20 شخصا حتفهم، وفق أحدث إحصائيات وزارة الصحة. كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ من الأسبوع أن ولايةَ ساو باولو كلَها معرضة لخطرِ الحمى الصفراء، وأوصت بضرورةِ تطعيمِ الزوار الأجانب.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أنه بعض المراكز الصحية في مينا جيرايس وولاية ساو باولو بجنوب شرق البلاد امتنعت عن استقبال الناس لنفاد جرعات التطعيم والمحاقن.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن ولاية ساو باولو بالكامل، التي تضم مدينة ساو باولو كبرى مدن أمريكا الجنوبية، يجب اعتبارها عرضة لخطر الحمى الصفراء وأوصت المسافرين الأجانب بالحصول على تطعيمات قبل زيارتها.

لكن وزارة الصحة البرازيلية قالت إن التوصية، التي تأتي قبل أسابيع فقط من الكرنفال وهو مناسبة يقصد خلالها عشرات الآلاف من السائحين البرازيل، لن تدفعها إلى تغيير تحذيرها الذي يوصي المسافرين إلى المناطق الريفية فقط بالتطعيم. وجميع حالات الإصابة المعروفة في مناطق ريفية حيث يوجد البعوض الذي يحمل الفيروس.

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وتم تسجيل أغلب الحالات الجديدة في ولايتي ساو باولو، حيث لقي 11 شخصا حتفهم جراء الإصابة بالحمى الصفراء منذ يوليو تموز من العام الماضي، ومينا جيرايس، حيث تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة هذا الأسبوع ليصل إجمالي الوفيات بها إلى 15.

وقالت السلطات الصحية الاتحادية وفي الولايات إن الجرعات كافية لتغطية حملات التطعيم التي تم تكثيفها في أكثر المناطق تأثرا. وقالت إن مراكز الصحة العامة ستكون لها أولوية الحصول على المخزونات من جرعات التطعيم. وقالت بعض سلاسل الصيدليات إن ما لديها من جرعات التطعيم نفد.

وقالت فيفيان كامبوز المتحدثة باسم وزارة الصحة في مينا جيرايس "هرع الكثيرون للحصول على التطعيمات بشكل لم تكن المراكز الصحية مستعدة له، لكن ليس هناك عجز في التطعيمات".

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