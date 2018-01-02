4 معلومات خاطئة حول الحمل لن تصدقيها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

إذا كنت حامل او تستعدين للحمل خلال الفترة القادمة هناك العديد من المعلومات التي يجب عليك معرفتها والبحث عنها ولكن احرصي على أن تستقي تلك المعلومات من المتخصصين والكتب العلمية أو الأطباء وذلك لانتشار العديد من الاعتقادات بين الأهل والأصدقاء ليس لها أي أساس علمي.

وحول أكثر الإعتقادات السائدة الخاطئة أثناء فترة الحمل والتي تتناقلها السيدات فيما بينهن إليك تلك المعلومات ومدى صحتها :

- مضاعفة كميات الطعام التي تتناولينها لأنك تأكلي لفردين : بالتأكيد خلال فترة الحمل تزداد الكميات الضرورية لجسمك من الطعام ولكن ليست بالصورة التي يتخيلها البعض فقد أثبتت الدراسات أن المرأةالحامل تحتاج فقط إلى 300 سعر حراري إضافي عند الحمل، لذا يجب على السيدات الحرص وعدم الإفراط في تناول الطعام حيث أن الوزن الزائد خلال الحمل يصعب التخلص منه بعد الولادة.

- القهوة والكافيين تسبب الولادة المبكرة : تتوقف السيدات أثناء الحمل عن تناول القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين وذلك اعتقادا منهم انها تتسبب في الولادة المبكرة ولكن تلك المعلومة قد ثبت عدم صحتها فلا يوجد أي دليل علمي علىذلك طالما التزمت بكميات الكفايين الأمنة صحيا.

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- خطورة استخدام صبغات الشعر أثناء الحمل: فالجلد يمتص المواد الكيميائية الموجودة بصبغات الشعر بكميات قليلة جدا غير ضارة للأم او للجنين ولكن الذي قد يمثل خطورة للأم هي الصبغات ذات الرائحة النفاذة التي قد تسبب الغثيان لذا إذا أردت صبغ شعرك فليكن بصبغه بنوع جيد لا يحتوي على نسبة كبيرة من الأمونيا ويتم ذلك في مكان جيد التهوية.

- الإبتعاد عن تناول الأسماك أثناء الحمل: إن تناول وجبتنين من السمك أسبوعياً يعد صحياً جداً بالنسبة للأم و الجنين و خاصة أسماك المياه الباردة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية و هي مهمة جدأ لتطور و نموّ مخ و عينيّ الجنين ، كما يجب أن تتجنبي الأسماك التي تحتوي على كمية عالية من الزئبق، مثل سمك أبو سيف، القرش، تايلفيش، والإسقمري، أما الأسماك الأخرى مثل سمك السلمون والروبيان ( الجمبري )، والتونة الخفيفة المعلبة فهي أمنة تماما .

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