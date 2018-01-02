من دون رياضة أو حمية.. يمكن التخلص من 30% من الوزن الزائد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Small Methods)



يعتبر الوزن الزائد والسمنة وتراكم الدهون في الجسم من المشاكل التي تؤرق الكثير من الأشخاص عبر العالم، لما له من أضرار جانبية خطيرة جدا، ولما له من تأثيرات سلبية على النفسية كذلك، لهذا أصبحت عملية التخلص من الدهون والوزن الزائد هدف يركض وراءه الكثيرون، لذلك يسعى الكثير من الناس إلى الحصول على الطرق والوسائل التي تساعدهم للتخلص من هذه المشكلة..

مؤخرا، توصل العلماء في جامعة "نانيانغ" في سنغافورة، بعد تجارب ودراسات بات بالإمكان التخلص من 30% من الوزن الزائد من دون إرهاق الجسد بمزاولة الأنشطة الرياضية المعقدة..

في هذا الصدد، نشرت صحيفة "Small Methods"، الطريقة، التي توصل إليها العلماء المتمثلة في وضع شرائط لاصقة فيها إبر صغيرة جدا، كل واحدة منها أرق من الشعرة، وتحتوي هذه الإبر الرقيقة على دواء يحول الدهون البيضاء إلى طاقة مستهلكة للدهون.

ومن خلال التجارب، تم إثبات أن هذه الشرائط اللاصقة استطاعت بعد أيام قليلة، تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية، بالاضافة إلى حرق هذه الدهون، فهذه الشرائط يمكنها تخفيض معدل الكوليسترول في الدم..

اقرأ أيضا:

بالصور ... أسرار اختفاء الوزن الزائد لفنانات عربيات .. ابرزهم كرازون و احلام

طريقة مذهلة: لشاب يخسر 12 كيلو من وزنه يوم واحد فقط

















