حاولوا تجنب "الأعواد القطنية".. فقد تسبب فقدان السمع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنتج "الأذن" زيتا شمعيا يسمى الصملاخ المعروف باسم شمع الأذن، وهو يحميها من الغبار، الجسيمات الخارجية، والكائنات الحية الدقيقة.. كما أنه يحمي جلد قناة الأذن من التهيج بسبب الماء في الظروف العادية، حيث يجد الشمع الزائد طريقه للخروج من الأذن عبر القناة بشكل طبيعي.. دون استخدام أي أداة خارجية.

خلال الاستحمام، يستخدم عدد كبير من الناس، الأعواد القطنية لسحب هذه المادة لتنظيف هذه المادة من الداخل، لكن في الواقع هو أن استخدام هذه الأعواد، وإدخالها قناة الأذن يعتبر خطيرا جدا، ويمكن أن يسبب مشاكل كبيرة جدا على مستوى الأذن قد تصل إلى فقدان السمع..

ماذا يحدث عند تنظيف ثقب طبلة الأذن؟

عند تنظيف الأذن من الشمع بالأعواد القطنية، قد يتسبب ذلك في إحداث ثقب أو نوع من الجرح في طبلة الأذن، وهو ما يمكن أن يترتب عليه التهابات التي تؤدي إلى فقدان السمع بشكل مؤقت في أقصى الحالات، وهو ما قد يتطلب معه التدخل الطبي لإجراء عملية جراحية..

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