دراسة: القرفة تقي من الأمراض التي تسببها الفيروسات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



أثبتت نتائج دراسة علمية أن القرفة فعالة جدا ضد الفيروسات، حتى أن فعاليتها تتفوق على البصل والثوم والفلفل.



وبحسب العلماء فإن تناول ملعقة طعام أو اثنتين من القرفة يوميا قد يكون مفيدا في الوقاية من الأمراض التي تسببها الفيروسات.

توصل إلى هذه النتائج علماء جامعة تورو الأمريكية الذين درسوا خواص القرفة، اذ تفاجأوا بفعالية عصارة هذا النبات في مكافحة الفيروسات.

وقد اختبر العلماء هذه الخاصية على فيروس Phi X الذي يحاكي الفيروسات المرضية الخطيرة على الإنسان والحيوانات. واكتشف العلماء هذه الخاصية بعد مقارنة القرفة بنتائج استخدام عصارات البصل والثوم والفلفل والليمون والكاكاو والزعفران الإسباني، اذ تبين تفوق القرفة عليها جميعا.

ويقول الباحثون: "لم نكتشف فعالية واضحة لعصارات النباتات الأخرى في مكافحة الفيروسات، في حين كان أثر القرفة واضحا جدا. فمثلا، نجح محلول مائي يحوي 5 ملغم من القرفة بالقضاء على الفيروس خلال 10 دقائق بشكل تام". وقد تبين أن عصارة القرفة تدمر الغلاف البروتيني للفيروس، ما يمنع تكاثره ونشاطه.

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