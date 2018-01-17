ترقيع الحروق الجلديه عبر غشاء المشيمه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

يتم حاليا إستخدام الغشاء المحيط بالجنين مايسمى بغشاء المشيمه لمعالجة التشوهات الجلديه الناتجه عن الحروق الحاده التي لم تتمكن الجراحة التقليدية من علاجها ..

ووجد العلماء أن هذا الغشاء يرمم الجلد و يعطي نفس خلايا الجسم سواء في الجراحات التي تتم لأغراض تجميلية أو علاجية، أكد الأطباء أن غشاء المشيمة أثبت فاعليته في علاج الجروح والحروق الجلديه بشكل إيجابي وأن إستخدام هذه التقنية في تغطية الحروق الجلديه عبر غشاء المشيمة، خاصة للمرضى الذين تتجاوز نسبة الحروق لديهم 70%، فإنه يعالج ويمنع التشوهات الجلديه الناتجه عنها ويخفف الإلتهابات ويجدد نسيج خلايا الجلدويقلل من حدة الألم ويقلل من فقد السوائل فى الجرح ألتقينا بإستشاري الجراحه التجميليه وعضو الجمعيه الفرنسيه لجراحات التجميل الطبيب شادي جابر وتحدث عن هذه التقنيه وتأثيرها على طبقات الجلد المصابه ومدى فاعليتها

وأفادنا بالتالي :

غشاء المشيمه أو مايسمى طبيا الغشاء الامينوسي ...

هو الغشاء الباطن الذي يحيط بالجنين من كل جانب إحاطةً تامة، وهو كيسٌ غشائي رقيق ومقفل ، وفي هذا الغشاء المقفل سائل، يزداد مع نمو الجنين حيث يصل حجمه إلى لترٍ ونصفٍ في الشهر السابع،

ثم يعود إلى لترٍ قبيل الولادة .

كما أن هذا السائل يغذِّي الجنين، فهو يحتوي على مواد زلالية، ومواد سكرية، وأملاحٌ غير عضوية.

و وجد العلماء خواص عديده وهو اقرب الانسجة من حيث التركيب لطبقه الجلد حيث انه امتداد لجلد الجنين ويتميز أنه مضاد للامراض اللبكتيريا والفيروسه ، كما أن له المقدرة على محاربة الميكروبات، ويرفع مناعة الجسم للجنين، كما أن له خاصية العمل على التئام الجروح وتقليل تَكَوُن الندب من المزايا الأخرى أن هذا الغشاء يتحلل ويتغلغل في الأنسجة بعد أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر من بداية استخدامه في الجراحة، ومن دون أن يترك أثرا لوجوده .

كما أن الجسم لا يلفظ الغشاء الأمينوسي لعدم وجود أجسام مضادة له مثل أي نسيج مزروع من شخص آخر، وبالتالي لا توجد حاجة لاستخدام أدوية مثبطة للمناعة .

ويتم استخلاصه ثم تحضيره وتعقيمه بطريقه خاصة لاستخدامه في الأغراض الطبية والعلاجية، ولابد من إجراء بعض التحاليل قبل البدء باستخدام الغشاء للحفاظ على صحة المريض، والتأكد أن الشخص المتبرع لا يعاني مشاكل صحية ولا توجد فيروسات،وتلك العملية تعد بمثابة زراعة عضو

ولرفع مستوى تقبل الجسم الآخر للغشاء لابد من إجراء فحص الجينات، وبالإمكان حفظ غشاء المشيمة من 10 إلى 14 يوماً. .

ويستخدم غشاء المشيمه فى علاج الحروق الجلديه وقرح الفراش ويتم وضعه على المكان المصاب بالحرووق وتستخدم هذه التقنيه لتقليل عدد الميكروبات داخل الجرح و التقليل من حدة الألم و التقليل من فقد السوائل فى الجرح كما أنها تقوم بتجديد الطبقه الخارجيه وتكوين نسيج جديد من للمريض وتنشيط طبقات جلد المريض فسيولوجيا كما أن استخدامه فى مثل هذه الحالات أفضل بكثير من استخدام الجلد نفسه.ويحسن من الحالة النفسية للمريض،و بتكلفة بسيطة لا تشكل عبئاً

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