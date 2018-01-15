الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استخدام دواء جديد لسرطان الثدي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «إف دي إيه» أمس، على استخدام عقار سرطان المبيض الذي يحتوي على المادة الفعالة olaparibs لعلاج المرضى الذين يعانون أنواعاً معينة من سرطان الثدي ذات الطفرات الجينية BRCA. وهذه هي المرة الأولى للموافقة على دواء لعلاج بعض المرضى الذين يعانون سرطان الثدي النقيلي الذين لديهم طفرة جينية.



وقال ريتشارد بازدور، مدير مركز الأورام التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: «استخدمت هذه الفئة من الأدوية لعلاج سرطان المبيض المتطور، وأظهر فعالية في علاج أنواع معينة من سرطان الثدي المتحوّر».

وسرطان الثدي هو الشكل الأكثر شيوعاً وانتشاراً من السرطان في الولايات المتحدة.



وأوضح الباحثون أن ما يقرب من 20% - 25% من المرضى يعانون سرطان الثدي نتيجة الوراثة و5% - 10% لديهم طفرة BRCA، وتشمل الآثار الجانبية الشائعة ل«لينبارزا» مستويات منخفضة من خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، وانخفاض مستويات بعض خلايا الدم البيضاء (قلة كرات الدم البيضاء) والغثيان والتعب والقيء والبرد والتهاب البلعوم الأنفي، وعدوى الجهاز التنفسي، الإنفلونزا، الإسهال، المفاصل، إحساس غير عادى بالذوق (ديسجيوسيا)، صداع، عسر الهضم، انخفاض الشهية، الإمساك والالتهابات والقروح في الفم.

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