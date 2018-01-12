دراسة تحذر من مخاطر المبالغة في ممارسة رياضة الجري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة دنماركية أن المبالغة في الجري يضر بالصحة، وأشار الباحثون أنه لا ينبغي أن تتجاوز مدة الجري ساعتين ونصف في الأسبوع.

ورغم أن مخاطر الإصابة بسكتة قلبية أو دماغية لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أقل بنسة 30 في المئة مقارنة مع الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة، إلا أن تجاوز عدد معين من الساعات أسبوعياً أو يومياً يمكن أن يرفع من احتمال الإصابة.

وقام باحثون دنماركيون بإجراء تقييم للعلاقة بين الجري وحالات الوفاة، واكتشفوا أن معدل الوفيات لدى الأشخاص الذين يبالغون في الجري مماثلة للذين لا يمارسون رياضة الجري.

واستعان المشرفون على الدراسة ببيانات 1098 من ممارسي رياضة الجري الأصحاء و3950 من ممارسي الجري الذين يعانون من أمراض صحية معينة. وسجل الباحثون معدلات منخفضة لحالات الوفيات وسط الذين يمارسون رياضة الجري أو رياضة المشي السريع مرتين أو ثلاث مرات ومعدلات مرتفعة للذين يمارسونها لأكثر من ثلاث مرات في الأسبوع، يضيف موقع "هايل براكسيس".

ويوصي الباحثون الدنماركيون بعدم ممارسة رياضة الجري لأكثر من ساعة في اليوم وأكثر من ثلاث مرات في الأسبوع ليستفيد جسم الإنسان دون تعريضه للمخاطر.





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