الشيخوخة في قبضة العلم: دواء جديد يمكنه وضع حد لأعراضها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (laboratoryequipment)

ربما يكون لكل داء دواء وإن استعصى علاج بعضها إلا أن الشيخوخة والتي صنفها العلم على انها واحدة من الأمراض التي يصاب بها كل كائن حي، لم يتمكن العلم حتى الآن من حل عقدتها، ولكن أعراضها يمكن أن تكون محل نقاش وبحث لإيجاد ما قد يغني من تقدمت بهم العمر عن المعاناة منها.

وقد توصل علماء من المعهد الروسي للعلوم البيولوجية والبحرية الى تطوير عقار استثانئ قادر على محاربة العديد من أعراض الشيخوخة. قال العلماء في معرض الحديث عن هذا الكشف الطبي: "أثبتت دراسات علمية عدة أن عددا لا يحصى من الكائنات البحرية تحوي مركبات مهمة لصحة الإنسان كالبروتينات واليود ومختلف أنواع الأملاح المعدنية.

وقد اكتشفنا خلال أبحاثنا الأخيرة في هذا المجال، أنه ربما تكون قنافذ البحر ملاذا للباحثين والعلماء وذلك لاحتوئها على كم كبير من المواد التي بإمكانها محاربة الشيخوخة.

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وأضافوا قائلين: "استطعنا بعد جهود حثيثة وعمل مطول مع مختلف المواد المستخرجة من قنافذ البحر، استخلاص الإيكينوكرومات وهي صبغيات موجودة في أجسام تلك الكائنات، واستخدامها لتطوير عقار فريد يمكنه محاربة أعراض زرق العين، إضافة الى قدرته على محاربة العديد من أعراض السكري وأمراض القلب التاجية والتهابات الرئة المزمنة التي غالبا ما تصيب المسنين والفئات العمرية الكبيرة".



يقول العلماء إن الدواء في طور التجارب النهائية تحت إشراف عدد من الخبراء من روسيا وكوريا الجنوبية وسوف يتوفر حاليا بشكل محلول يحقن في الجسم مباشرة، نظرا الى أن مواده الفعالة ذات حساسية عالية لعوامل الأكسدة والهواء، لذا من الصعب تطويرها للتوفر على شكل أدوية كبسولات أو أقراص.

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