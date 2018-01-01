متى يستلزم منك "إجترار" الأفكار الإستعانة بمختص نفسي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



يعد عدم التركيز أو التشتت الذهني هو ذلك الحالة التي يفقد فيها الشخص قدراته الذهنية بشكل جزئي أو كلي في حالات نادرة ومتطورة، وتحدث نتيجة لعدد كبير من الأسباب بعضها عادي وبعضها خطير وتتطور بسهولة وسرعة وقد تؤدي إلى مشاكل دائمة، وتعتبر ذات أعراض واضحة لا يمكن تجاهلها تمس واقعنا وحياتنا بشكل مباشر، هذا ما ينطبق على مشكل اجترار الأفكار أيضا، فكيف تتجنبها؟

في هذا الصدد، أوضح البروفيسور الألماني "أرنو دايستر"، المعالج النفسي ورئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي والطب النفسي الجسدي وعلم الأعصاب أنه من يعاني من اجترار الأفكار يحصل في إطار علاج نفسي على مساعدة لتعلم كيفية تحويل تركيزه بعض الشيء عن هذه الأفكار.

لكنه أكد أنه إذا تسبب مثل هذا الاجترار الدائم للأفكار في التأثير سلباً على مسار الحياة اليومية، فإن ذلك يعد مؤشراً على أنه قد حان الوقت للبحث عن مساعدة لدى معالج متخصص. وحذر "دايستر" قائلاً: "إن حلقات التفكير يمكن أن تكون إشارة أولية على الإصابة بالإكتئاب".



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