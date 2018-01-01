بشرى سارة.. فرضية العثور على دواء لمرض "الزهايمر" قائمة

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



كلنا نسمع عن مرض "الزهايمر".. ذلك المرض الثقيل الذي يسبب مشاكل بالذاكرة والتفكير والسلوك، ويسبب تشويشا كبيرا على الشخصية، للأسف أعراضه تتقدم ببطء وتزداد سوءا مع مرور الوقت..

ومن المعلوم أن "الزهايمر" يعتبر مرضا لصيقا بالخرف حين التقدم في العمر، وينتج عنه فقدان كبير من المعلومات، وكذلك القدرات المعرفية.. على العموم إنه مصدر العصر بعد السرطان الذي يهدد نسبة لا بأس بها من الأشخاص حين بلوغ عمر ما.. فما الحل؟

منذ سنوات عدة، اشتغل الأطباء على عدة أبحاث للتغلب على هذا المرض، ومؤخرا عثرت مجموعة من العلماء من جامعة "لانكستر" الانكليزية على دواء يستخدم أصلا لعلاج مرض السكري، واستغلاله لعلاج مرض "الزهايمر" إلى

جانب عدد من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.. وفق موقع "يوريكاليرت".

وقبل البدء في تجريب الدواء على البشر، قام العلماء أولا بتجريبه على الفئران عبر عدة تجارب، فكانت التجارب في المجمل ذات نتائج حسنة.. ونتيجة لذلك توصل العلماء إلى أن مرض "الزهايمر" هو نتيجة للافتقار المريض لـ 3 مواد أساسية و هي الببتيد-1 و ببتيد إنسولينوتروبيك و الجلوكان، التي تحفز الأنسجة.

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