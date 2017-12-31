طرق طبيعية لعلاج الـ"كرش"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (webteb)

الكثير ممن يعانون من مشكلة السمنة تجد الدهون الزائدة لديهم تتمركز في منطقة البطن، ويحاولون تكرارا ومرارا التخلص منها بكافة العلاجات والحميات، فما هي السبل الطبيعية الأمثل والاكثر فعالية في علاج الكرش!

هل سبق وكنت تدرك بأن محيط خصرك قد يكون مؤشر قوي على مدى احتمالية اصابتك ببعض الامراض المزمنة كالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم! حيث وبحسب منظمة الصحة العالمية، اذا ما تجاوز محيط خصرالسيدات 94 سم ومحيط خصر الرجل 102 سم فقد دخلوا منطقة الخطر، أي أن نسبة تعرضهم للأمراض المزمنة والمراض المرتبطة بالسمنة أصبح أكبر!

ويعرف الكرش على أنه تجمع للدهون وتمركز في منطقة البطن مما يسبب انتفاخ وبروز في تلك المنطقة، ويحدث الكرش نتيجة زيادة الوزن الكلي في الجسم والناتج عن نمط الحياة الغير صحي والخامل، وتناول الأطعمة الغير صحية أو العالية بالسعرات الحرارية بكميات كبيرة.

هل هناك بالفعل علاج لمشكلة الكرش وما هي السبل الطبيعية الأمثل والفعالة في علاج الكرش والوقاية منه!

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ما من حل سحري وسريع لمشكلة الكرش والتخلص منها، فلقد أثبت أن الحل الأمثل في علاج الكرش هو التخلص من السمنة وزيادة الوزن بشكل عام، والمداومة على ممارسة النشاط البدني المتنوع، حيث أن الجسم يفقد دهونه من مختلف أنحاء الجسم بشكل مختلف من شخص لاخر وتبعا لعدة عوامل، ولا يستطيع فقدانه بشكل طبيعي من منطقة دون اخرى، الا ان هناك بعض الأطعمة الطبيعية التي أثبتت بعض الدراسات بان لها دور كبير في التخفيف من تراكم الدهون في منطقة البطن تحديدا، وتساعد على التخلص منها! وسنذكر لكم فيما يلي أشهرها:

1- اللبن الرائب وعلاج الكرش:

اللبن الرائب " Yogurt " وغيره من مجموعة الألبان المخمرة والتي تحوي مادة تدعى البروبيوتيك (Probiotics)، وهي مادة محفزة حيوية، والتي أثبتت بعض الأبحاث بأن لهذه المادة دور فعال في التأثير على تراكم دهون البطن خاصة والمساعدة قي التخلص منها، عند الالتزام بتناولها ضمن النظام الغذائي اليومي.

ويختلف اللبن الرائب عن الحليب بكونه مر بعملية التخمر التي أضفت عليه صفات اضافية، وهو مشهور باعتباره مصدر عالي للعديد من المواد الغذائية الضرورية وأهمها البروتينات والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومجموعة فيتامينات "ب" المختلفة.

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