دراسة: التوتر يعرض الحامل لمخاطر الإجهاض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حذرت دراسة طبية حديثة أجريت أبحاثها على اثنتين وخمسين امرأة حامل، من أن التوتر وعدم الدعم المعنوي خلال مراحل الحمل قد يساهمان في اثارة نشاط الجهاز المناعي الذي قد يتسبب بدوره في حدوث التهابات وتعرض الأم الى اجهاض أو الأصابة بضغط الدم المرتفع.

وكانت الأبحاث قد أجريت على 52 امرأة حامل تراوحت أعمارهن مابين الثامنة عشر والرابعة والثلاثين بدراسة العلاقة بين العامل النفسي والحمل.

وأشارت النتائج الي زيادة الاصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ومخاطر الاجهاض بصورة كبيرة بين النساء اللاتي خضعن لتوتر وقلق.

ومن ناحية أخرى أكدت الأبحاث أن الخلل الجيني وراء تشوهات الشفاه الارنبية.

توصل فريق من العلماء الأمريكيين الى ان الخلل الجيني وراء حدوث تشوهات الشفاه الأرنبية وهو ما قد يساعد على محاولة الوصول الى تدخل علاجي دون حدوث هذا التشوه.

كانت الأبحاث قد أعتمدت علي تحليل ودراسة الحمض النووي لأكثر من184شخصا بالمقارنة بأشخاص لايعانون من هذا التشوه.

وقد لوحظ حدوث نحو 7 اختلالات في التكوينات في الجين مسؤولة عن 5 في المئة من اجمالي حالات التشوه.

يذكر أن، حالات الشفاه الأرنبية يعاني منها طفل بين كل 700 طفل حول العالم.



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