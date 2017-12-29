دراسة: البطاطا تحمي من تدهور الخلايا العصبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أكدت دراسة فرنسية حديثة أن ثمرة البطاطا غنية بمضادات الأكسدة التي تقي من تدهور الخلايا العصبية المتعلقة بالشيخوخة المبكرة والسرطان فضلا عن أنها تنشط الجهاز المناعي وتسهل عملية الهضم.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه يفضل استخدام البطاطا عن طريق طهيها بالبخار وعدم تخزينها في مكان بارد حتى لا تفقد عناصرها الغذائية.

وأوضحت خبيرة النباتات في جامعة باريس لينا بو في أحدث دراسة نشرتها في مجلة "فام أكتويل" الفرنسية أن ثمرة البطاطا غنية بالبيتا كاروتين وفيتامينات "ج وه" ومضادات الأكسدة التي تقي من تدهور الخلايا العصبية والتي تعد أساس الشيخوخة المبكرة والسرطان كما تنشط الجهاز المناعي وتسهل عملية الهضم وتحرك القولون الكسلان.

وفي سياق متصل أثبت الباحثون في جامعة ليلنكولن، أن حبات البطاطا التي تظهر عليها البراعم، آمنة للأكل تماماً كالبطاطا الطازجة، وكل ما عليك فعله إزالة هذه البراعم، لتكون جاهزة للأكل دون أن يتغير طعمها.

وتشير الإحصائيات، إلى أن البريطانيين يهدرون ما قيمته 230 مليون جنيه استرليني (300 مليون دولار) من البطاطا، ولمعالجة هذه المشكلة، أجرى الباحثون مجموعة من التجارب، لمعرفة إذا كانت أنواع معينة من البطاطا معرضة للتلف وظهور البراعم أكثر من غيرها.

وأظهرت النتائج، أن هناك فرصة لتعرض كيس من البطاطا للتلف وظهور البراعم، بعد أسبوع تقريباً من شرائها، بحسب ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ويميل المستهلكون عادة إلى رمي البطاطا في القمامة، إذا بدت متجعدة أو فاسدة أو ظهرت براعم صغيرة عليها، ولكن الخبراء يقولون إن هذه المظاهر لا تؤثرعلى البطاطا، في حال تمت إزالة الجزء التالف.



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