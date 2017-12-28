البروكولي سلاح فتاك لمكافحة السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف علماء من جامعة ميشيغان الأمريكية إمكانيات كبيرة للبروكلي في مكافحة السرطان، واعتبروه أفضل الخضروات لحماية الإنسان من المرض الخبيث. ويحتوي بروكلي على نسبة كبيرة من المركب الكيميائي سولفورافان Sulforaphane الذي يكافح الأورام الخبيثة بصورة مباشرة وقادر على تدمير الخلايا المصابة بمنعها من التكاثر دون المساس بالخلايا السليمة.

وقد بينت نتائج الدراسة أن استخدام بروكلي في الغذاء بصورة دورية يؤدي إلى تقليص عدد الخلايا السرطانية في الجسم بصورة كبيرة. من جانب آخر، اتضح لعلماء من إنكلترا أن القرنبيط الأخضر يحارب تطور أمراض المفاصل الأكثر انتشارا، لأن مركب سولفورافان يبطئ عملية تدمير غضاريف المفاصل.

وقد أثار هذا الأمر اهتمام العلماء في سياق الوقاية من هشاشة العظام الذي يحول الملايين سنويا إلى مقعدين. لذلك بدأوا في دراسات واسعة واختبارات على أولئك الذين ينتظرون عمليات زراعة المفاصل بسبب إصابتهم بهشاشة العظام، بهدف الكشف عن تأثير البروكلي في تطور المرض وإمكانية تطبيق النتائج على الإنسان.

ويعد القرنبيط الأخضر مفيد لأنه غني بفيتامينات (A.C.E.B1.B2.PP)، ويحتوي على معادن عديدة (بوتاسيوم، كالسيوم، فسفور، حديد، صوديوم، نحاس، مغنيسيوم، يود، منغنيز، بورون، كروم)، وكذلك على حمض الفوليك، والثيامين وريبوفلافين. كما أن بروكلي يطرد من الجسم السموم ويمنع تطور تصلب الشرايين ويحسن عمل القلب ويقوي الشعر ويبطئ عملية الشيخوخة.

وينصح العلماء بتناول القرنبيط الأخضر طازجا أو سلقه مدة 5-7 دقائق، والمجمد 10-12 دقيقة.

المزيد من الأخبار

مكملات فيتامين د والكالسيوم ربما لا تقلل من مخاطر الكسور

مادة في الكستناء تكشف خلايا السرطان