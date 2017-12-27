تخلص من ألم "ضرس العقل" بإعتماد طرق منزلية فقط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (webteb)



من لم يتذوق طعم "ضرس العقل"؟، وهو آخر ضرس يتكون من الأسنان سمي بهذا الاسم لأنه ينشأ في مرحلة النضج العقلي للشخص، أي في المرحلة العمرية ما بين (18- 25)، فما الذي يتغير بعد نمو هذه الأضراس في زوايا الفم..

نلاحظ أول تبرز هذه الأسنان، تغير في رائحة ومذاق في الفم، وحدوث تورم في اللثة، ووصول الألم الى الفك والعين والأذن تم يتكرر ذلك الألم عدة مرات في اليوم، فكيف يمكن علاج هذا التغير منزليا بسهولة وبسرعة من دون اللجوء الى طبيب الأسنان..

1- الثلج:

لا تستغرب فالثلج يعد من المواد الجيدة في الكثير من العلاجات وليس فقط في علاج التورم، وإنما يمكن وضعه أيضا في هذه الحالة على منطقة الفك حيث يساعد على تقليل الالتهاب، وبالتالي سحب الألم..

2- القرنفل:

تحتوي على مضادات للبكتيريا، وعلى مادة "الأجينول" وهي الفعالة في التسكين..

- ضع القرنفل على ضرس العقل الذي يسبب لك الألم

- اغلق فمك مع التأكد من وجود القرنفل على هذا الضرس

- ابق فمك مغلقاً على القرنفل حتى تشعر بأن الألم قد قل ثم تخلص منه

3- البصل

من المسكّنات القوية لمجموعة من الآلام التي يتعرّض لها الإنسان في حياته، مثل ألم الأسنان والأذن والمفاصل، لأنه يحتوي على ثنائي السفيدات والفينيل، وتُعرف هذه المركبات بقدرتها على قتل الجراثيم والبكتيريا الفموية، وكذلك التخفيف من ألم ضرس العقل.

4- الشاي:

يحتوي على مركب مسكن، لذلك فقد يساعد على التقليل من الألم نسبيا، لذلك فحاول أن تأخذ كيسا من الشاي العادي والرطب مع بعض الماء، ثم ضعه على الأسنان، لتقليل التورم،

وتخفيف آلام ضرس العقل المزعج..

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