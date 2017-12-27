إيران تعدم أكثر من 12 مليون دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور

أخبار الآن| طهران - إيران - (وكالات)

أعدمت السلطات الإيرانية نحو 12.3 مليون دجاجة خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام الحالي منعاً لانتشار مرض انفلونزا الطيور. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن هذا الاجراء جاء حفاظاً على سلامة وصحة المجتمع، مبيناً أن الكمية المعدومة تشكل نسبة 14-20% من طاقة الوحدات الإنتاجية في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (فارس) المحلية.



وأوضح أن إيران تستهلك 900 ألف طن من بيض الدجاج سنوياً، فيما تتخطى الطاقة الانتاجية 1.3 مليون طن، حيث دفع انتشار مرض انفلونزا الطيور إلى إعدام العديد من الدجاج وإتلاف البيض للحفاظ على سلامة المستهلكين.

ما هو فيروس إنفلونزا الطيور؟

يعتبر الفيروس A الأكثر شيوعًا بين الفيروسات المسببة للإنفلونزا، وهو فيروس متحول يغير تركيبته بين حين وآخر، ما يجعل التطعيم ضده أمرًا مستحيلًا.

ويتسبب صنفا الفيروسات 5H وH7، اللذين ينبثقان عن الفيروس A بمرض إنفلونزا قاتل يصيب الطيور البرية بشكل أساسي، وينتقل منها إلى الطيور الداجنة والحيوانات الأخرى كالخنزير، بطريق الاتصال المباشر عن طريق التنفس أو البراز، وبطريقة غير مباشرة بالتعرض إلى مواد تحمل الفيروس، كالماء والطعام.

تاريخ ظهور إنفلونزا الطيور

ظهرت إنفلونزا الطيور لأول مرة في إيطاليا، منذ أكثر من 100 عام، ولكنه كان مقتصرًا على الطيور، كما تفشى الوباء في أمريكا عام 1983، فبدأ في صورة التهاب بسيط بين الدواجن، لكنه خلال أشهر انتشر بشكل واسع بين الدواجن فقامت الحكومة الأمريكية بإعدام 17 مليون طائر. كما انتقل الوباء إلى المكسيك عام 1992.

انتقال المرض إلى الإنسان

الأصل في مرض إنفلونزا الطيور أنه ينتقل بين الطيور وحيوانات أخرى مثل الخنازير، ولكن حدثت طفرة جينية مكنت الفيروس المسبب لهذا المرض من الانتقال من الطيور إلى الإنسان، عام 1997 حين سجلت 18 إصابة بشرية بالفيروس في هونج كونج، من نوع N1 H5، توفي منهم ستة أشخاص، وبدأ الفيروس بالانتقال بين دول آسيا بشكل خاص، ومنها إلى دول العالم.

ويصاب الإنسان بالفيروس، بالتعرض المباشر للطيور المصابة، أو عن طريق الهواء المحمل بالفيروس، أو أكل لحوم الطيور المصابة "نيئة"، وأكثر الناس عرضة للمرض هم مربو الدواجن، وبائعو الطيور، والأطباء البيطريون.

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