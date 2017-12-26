"إكليل الجبل".. عشبة تحارب العديد من الأمراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مجلة صحتي)



إكليل الجبل أو ما يعرف باسم "الروزماري"، هي عشبة معمرة ذات رائحة عطرية، وتمتاز بأوراق خضراء رفيعة وطويلة، وتزرع بكثرة في منطقة الحوض المتوسط، يبلغ طولها متر تقريبا، وتتميز هذه العشبة أيضا بفوائدها الصحية والجمالية..

فما هي فوائده الصحية؟

لهذه العشبة العديد من الفوائد الصحية فهي تعمل على تنشيط خلايا الدماغ من خلال تنشيط الدورة الدموية، وهو الأمر الذي يُؤدي إلى تزويده بالمواد الغذائية اللازمة والأكسجين، كما أنه كان قديما يستعمل لحفظ اللحوم ولمنحها نكهة خاصة، علاوة أنه يطرد كل البكتيريا والفيروسات عند الاصابة بالجروح..

أما إذا كانت أعصابك مشدودة بعض الشيء، فحاول تناول إكليل فهو يساعد على تهدئة كل العضلات، كما يساعد في التخفيف من الالتهابات، والاصابة من الرشح، والانفلونزا، والحساسية، ويساعد على محاربة أمراض الجهاز التنفسي.. ولا تستغرب فإنه يعالج تساقط الشعر وذلك من خلال استخدام زيت هذه العشبة، حيث يُغذي زيت عشبة "إكليل الجبل" كامل الشعر ويمنع تساقطه، كما يمكن الحصول عليه من الأسواق أو بإعداده بالمنزل..

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